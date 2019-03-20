Китай хочет исключить закупки Boeing 737 MAX из торговых переговоров с США

Китай рассматривает возможность по следам катастрофы в Эфиопии исключить самолеты серии Boeing 737 MAX из перечня американских товаров, которые Пекин согласен закупать в рамках будущего торгового соглашения с США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Boeing 737 MAX, выпускаемые в четырех модификациях, фигурировали в проекте списка американских товаров, которые будут экспортироваться в Китай после подписания торгового соглашения. В настоящий момент власти КНР решили отказаться от закупок самолетов этой серии ради безопасности воздушных перевозок. Не исключено, что Boeing 737 MAX в упомянутом выше перечне будут заменены на другие самолеты корпорации Boeing.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

По данным газеты The Wall Street Journal, Вашингтон и Пекин собираются на следующей неделе начать новый этап торговых переговоров. Ожидается, что в конце марта в КНР отправятся министр финансов США Стивен Мнучин и американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Они встретятся с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Сам он также примерно через неделю после этого приедет в США.

В минувшую среду по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Канаду, Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.