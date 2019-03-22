Китайскую туристку чуть не унесло в море во время фотосессии (ВИДЕО)

На индонезийском острове Нуса Лембонган туристка из Китая, раскинув руки, позировала у края скалы в бухте Слеза дьявола, когда сильная волна чуть не унесла ее в море, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент попал на видео, которое записывал другой турист. Он также находился на скале и был сбит с ног мощным потоком воды.

Как сообщает The Sun, девушка выжила, отделалась ушибами.

Многие пользователи соцсетей, где было опубликовано видео, пишут, что туристке очень повезло - она выжила. Также они предостерегают путешественников, "забывающих о силе океана", от легкомысленного поведения.

"Вид может быть таким же потрясающим и в двадцати метрах от края", - написал один из комментаторов.

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