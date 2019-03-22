Число погибших при взрыве на химзаводе в Китае увеличилось до 47 человек (Обновлено)

Мощный взрыв прогремел на одном из химических заводов в восточной китайской провинции Цзянсу, в результате происшествия погибли 47 человек, к настоящему моменту пожар удалось потушить, но спасательная операция продолжается. ЧП стало крупнейшим для Китая в этом году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени (9.00 мск). Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 (9.48 мск) зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.

По последним данным, в результате происшествия погибли 47 человек, в шестнадцать больниц за медицинской помощью обратились 640 человек, среди них 90 человек с тяжелыми травмами. Как сообщили РИА Новости в правительстве провинции, данных об иностранных гражданах среди пострадавших пока не поступало.

06:20 (GMT+4) Число погибших в результате взрыва на химическом заводе на востоке Китая выросло до 44, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на пресс-конференцию мэра города Яньчэня, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что в инциденте пострадали 90 человек.

Ранее сообщалось о шести погибших.

21 марта на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов, произошел взрыв. Взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода. Причина взрыва пока не установлена.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.