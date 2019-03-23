Не менее 26 человек погибли при возгорании туристического автобуса в Китае

23 марта 2019 03:24 (UTC+04:00)

По меньшей мере 26 человек погибли, 28 пострадали в результате возгорания в пятницу туристического автобуса на скоростной трассе в городе Чандэ (провинция Хунань, Центральный Китай). Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее сообщалось о 30 пострадавших, которые были госпитализированы. По данным агентства, пять потерпевших находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в пятницу вечером, когда следующий из центральной провинции Хэнань по скоростной трассе автобус внезапно загорелся. На момент аварии в нем находились 56 человек, в том числе 53 туриста, два водителя и гид.

Водители транспортного средства были задержаны. Ведется расследование, причины возгорания автобуса устанавливаются.

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