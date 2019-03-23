Китай примет меры для повышения открытости финансового сектора

Власти Китая планируют принять комплекс мер для повышения открытости финансового сектора в целях создания благоприятной среды для иностранных инвесторов и улучшения качества обслуживания реального сектора экономики. Об этом в субботу на полях Китайского форума развития в Пекине заявил заместитель главы Госкомитета по контролю над банковской и страховой деятельностью КНР Ван Чжаосин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Открытие финансового рынка Китая - это не только выгода для иностранных инвесторов и финансовых институтов, но и вклад КНР в совместное решение проблем, с которыми столкнулась мировая экономика в 2018 году", - сказал Ван Чжаосин. "Путем либерализации финансового сектора мы намерены создать более справедливую, прозрачную, взаимовыгодную рыночную среду, <…> а также повысить способность финансового сектора обслуживать реальную экономику", - подчеркнул он.

По словам замглавы комитета, "для повышения финансовой открытости власти Китая намерены принять комплекс мер". "Прежде всего, это расширение доступа к рынку. С точки зрения банковского и страхового сектора пока существует ряд количественных ограничений - масштаб предприятий, продолжительность функционирования, состав акционеров - мы рассматриваем вопрос об ослаблении и отмене этих препятствий, - пояснил Ван Чжаосин. - Во-вторых, мы намерены увеличить разнообразие предоставляемых финансовых услуг, а также создать оптимальную нормативную базу".

По словам замглавы комитета, в планах у КНР в том числе "развитие благоприятной, открытой и справедливой бизнес-среды для иностранных инвесторов", а также "обеспечение баланса между развитием финансового сектора и предотвращением потенциальных финансовых рисков".

"КНР приветствует выход на китайский рынок инновационных финансовых учреждений", - добавил Ван Чжаосин. "Это поможет качественно улучшить предложение финансового сектора КНР, а также создать дифференцированную банковскую и страховую систему, способную удовлетворить широкий ряд потребностей людей", - резюмировал он.

Китайский форум развития проходит 23-25 марта в правительственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине под лозунгом "Усиление открытости для взаимовыгодного сотрудничества".

В мероприятии принимают участие свыше 150 иностранных делегатов, в том числе нобелевские лауреаты, представители ведущих университетов, а также крупных международных компаний. По словам организаторов, ключевые сессии форума будут посвящены таким вопросам, как продвижение структурных реформ стороны предложения КНР, фискальная политика Китая, усиление открытости национальной экономики в целях взаимовыгодного сотрудничества, развитие региона "Большого залива" и другим.

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