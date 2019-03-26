Франция и Китай подписали 14 контрактов в различных отраслях

Целый ряд соглашений был подписан в понедельник между Францией и Китаем в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию. Оглашение 14 контрактов состоялось перед пресс-конференцией лидеров двух стран в эфире телеканала BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Документы охватывают широкий круг сфер, в том числе энергетику, культуру, космос, авиа- и кораблестроение, а также взаимодействие в культурной и банковской отраслях. Среди прочего было объявлено о финализации сделки по приобретению Китаем 300 самолетов Airbus A320 и Airbus A350 XWB, сумма которой, однако, не называется. Среди документов фигурирует контракт на строительство 10 грузовых кораблей на 15 тыс. контейнеров.

Также договоренности затрагивали совместное создание спутников и сотрудничество между научными центрами Франции и Китая в области исследования космоса. В частности, один из документов предусматривал использование французских научных приборов в ходе лунной миссии Китайского национального космического управления (CNSA), запланированной на 2023-2024 годы.

Культура, энергетика и сельское хозяйство

"Конкретизируются проекты Центра Помпиду в Шанхае и музея Родена в Шеньчжене, ведутся большие проекты, крупнейшая выставка работ Пикассо в Китае в этом году", - констатировал Макрон, говоря о широком культурном сотрудничестве, которое обсуждалось на встрече с Си Цзиньпином. Он добавил, что Институт арабского мира в Париже готовит выставку, посвященную "шелковым путям" прошлого. Лидеры двух стран договорились также, что 2021 год станет перекрестным годом культурного туризма.

В сфере энергетики французский лидер отметил начало коммерческой эксплуатации "первого в мире реактора EPR" на китайской АЭС "Тайшань" в декабре и заявил, что в 2019 году там будет запущен второй такой же реактор. Среди подписанных меморандумов фигурирует и соглашение о создании международной платформы по развитию энергетики на основе возобновляемых источников, а также контракт с EDF на снабжение электричеством и обеспечение централизованного теплоснабжения города Ухань (КНР). По части экологии Франция и Китай договорились о внедрении технологий по снижению энергопотребления и сокращению выбросов в третьих странах, отдельно упомянув африканский континент. В области сельского хозяйства, по словам Макрона, был достигнут существенный прогресс после снятия эмбарго на поставки говядины: в понедельник лидеры договорились об отмене запрета на ввоз мяса птицы в КНР из Франции.

Визит председателя КНР во Францию начался в воскресенье, однако официальная часть с переговорами прошла в понедельник. Он встретился с президентом страны Эмманюэлем Макроном на церемонии возложения венка к вечному огню под Триумфальной аркой в центре Парижа, а также оставил запись в "золотой книге" памяти. После минуты молчания в дань уважения павшим французским солдатам лидеры отправились в Елисейский дворец, чтобы провести переговоры и подписать ряд соглашений.

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