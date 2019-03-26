Китайские ученые впервые выделили вирус африканской чумы свиней

Сотрудники научно-исследовательского института провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая впервые выделили вирус африканской чумы свиней (АЧС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила во вторник газета China Daily, это откроет новые возможности в разработке вакцины от инфекционного заболевания, распространяющегося среди животных на фермах КНР с августа 2018 года.

По данным газеты, вирус, получивший название Pig/HLJ/18, был выделен из инфекционного материала зараженной свиньи с фермы в городе Цзямусы. Ученые установили, что по своей природе заболевание является очень заразным и легко передается среди домашних животных. Согласно результатам исследования, после заражения свиньи, как правило, в течение 3-4 дней страдали лихорадкой, а через 6-10 суток - погибали от заболевания.

Авторы исследования, как передает издание, также подчеркнули важность контроля и профилактики АЧС в Китае, так как на долю КНР приходится около 50% общемировой популяции свиней.

По данным министерства сельского хозяйства и деревни КНР, с августа 2018 года в стране было зафиксированы более 110 вспышек африканской чумы свиней.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией прежде зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо, и возможно увеличение его разновидностей.

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