В Китае зафиксировали случай заражения человека вирусом птичьего гриппа - СМИ

6 апреля 2019 20:29 (UTC+04:00)

Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9 зафиксирован в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инфицированный - 82-летний мужчина из аймака Алашань - находится на лечении в соседней провинции Ганьсу на северо-западе КНР.

Как передает "Синьхуа", администрация района уже приняла экстренные меры по дезинфекции жилища пациента. Сообщается, что у тех, кто находился с ним в контакте, признаков заражения вирусом не выявлено.

Впервые вирус птичьего гриппа был зафиксирован на территории Китая в 2013 году.

До сих пор нет свидетельств того, что вирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Студенты обманули Apple почти на миллион долларов
Китай 17:36
Ученые раскрыли тайну сохранности бронзового оружия "Терракотовой армии"
В мире 11:44
В Китае представили первую путевую машину на магнитной подушке
Китай 09:41
В Китае закроют промпарк после взрыва на химзаводе
Китай 08:45
США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам
США 03:55
Вице-премьер Китая заявил о прогрессе по тексту торгового соглашения с США
В мире 5 апреля 10:15
Лента новостей
Взрыв на подводной лодке в Иране: трое погибших
Общество 21:39
Air Astana приостановила полеты в Индию
Казахстан 21:23
Падение метеорита в небе над Красноярском (ВИДЕО)
Россия 20:39
Главы МИД G7 обеспокоены угрозой эскалации ситуации в Сирии
В мире 20:36
Завершился очередной этап строительства TAP
Энергетика 20:02
В московском аэропорту из-за сообщения о бомбе задержали рейс в Токио
Россия 19:33
Президент Турции 8 апреля совершит визит в Россию
Турция 19:24
Улучшение жизни населения является основой стратегии Президента Азербайджана - Али Ахмедов
Политика 18:45
ДТП с автобусом в Нигерии: 19 погибших, 38 раненых
Другие страны 18:35