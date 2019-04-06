В Китае зафиксировали случай заражения человека вирусом птичьего гриппа - СМИ

Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9 зафиксирован в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инфицированный - 82-летний мужчина из аймака Алашань - находится на лечении в соседней провинции Ганьсу на северо-западе КНР.

Как передает "Синьхуа", администрация района уже приняла экстренные меры по дезинфекции жилища пациента. Сообщается, что у тех, кто находился с ним в контакте, признаков заражения вирусом не выявлено.

Впервые вирус птичьего гриппа был зафиксирован на территории Китая в 2013 году.

До сих пор нет свидетельств того, что вирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

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