В Китае зафиксировали случай заражения человека вирусом птичьего гриппа - СМИ

Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9 зафиксирован в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инфицированный - 82-летний мужчина из аймака Алашань - находится на лечении в соседней провинции Ганьсу на северо-западе КНР.
Как передает "Синьхуа", администрация района уже приняла экстренные меры по дезинфекции жилища пациента. Сообщается, что у тех, кто находился с ним в контакте, признаков заражения вирусом не выявлено.
Впервые вирус птичьего гриппа был зафиксирован на территории Китая в 2013 году.
До сих пор нет свидетельств того, что вирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.
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