В результате наводнений в Китае погибли пять человек

12 апреля 2019 07:56 (UTC+04:00)

Пять человек погибли, еще шесть пропали без вести в результате наводнений, вызванных внезапными ливнями в городе Шэньчжэнь на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend, ссылаясь на РИА Новости.

Сообщается, что поток воды унес рабочих, которые работали вдоль реки в районах Лоху и Футянь.

Уже подтверждена гибель пяти человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

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