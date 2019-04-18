В Китае заявили о важности визита лидера КНДР в Россию

18 апреля 2019 21:28 (UTC+04:00)

Планируемый визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию является очень важным событием, РФ внесла важный вклад в поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и урегулирование корейской ядерной проблемы, считает замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

Ранее в четверг Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся во второй половине апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этой неделе заявил журналистам, что встреча находится на стадии подготовки, пока что точные дата, время и место ее проведения не известны.

"Предстоящий визит корейского руководителя в Россию - это очень важное событие. Россия имеет очень важное, положительное влияние на Корейском полуострове. Россия внесла очень важный вклад в поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове, в урегулирование корейской ядерной проблемы", - сказал Чжан Ханьхуэй журналистам.

Планируемый визит Ким Чен Ына будет его первым визитом в Россию.

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