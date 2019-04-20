В Китае рассказали о планах совместного с Россией изучения Луны

Китай и Россия изучают возможности совместного исследования Луны в 2023 году при помощи российского аппарата "Луна-26" и китайского "Чанъэ-7", заявил РИА Новости заместитель директора центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобин, передает Trend.

"Российская орбитальный аппарат "Луна-6" будет вести наблюдения за естественным спутником Земли с орбиты. Время запуска "Луны-26" практически совпадает с планируемым запуском нашего космического зонда "Чанъэ-7", так что мы можем одновременно вести наблюдения и делиться полученными данными", - рассказал Юй Гобинь.

Он добавил, что "в настоящее время команды специалистов двух стран ведут тщательные обсуждения относительно конкретных деталей (этого проекта сотрудничества – ред.)".

Отвечая на вопрос, определены ли уже сроки миссии "Чанъэ-7", собеседник агентства отметил, что "полет запланирован на 2023 год, сложно сказать долго ли это".

Юй Гобин подчеркнул, что "сотрудничество России и Китая по космосу началось уже очень давно, у нас существует подкомиссия по космическому сотрудничеству, в рамках которой есть рабочая группа по исследованиям Луны, наши страны подписали соответствующие меморандумы и соглашения, обе стороны придают этому сотрудничеству большое значение и высоко его ценят".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25", в 2023 году - орбитальный аппарат "Луна-26" и в 2024 году - посадочную станцию "Луна-27". Их также планировалось отправить раньше, но запускать более сложные станции, не отработав технологию посадки на легкой "Луне-25", было нецелесообразно.

"Луна-25" будет вести поиск водяного льда на южном полюсе Луны. Орбитальный аппарат "Луна-26" должен провести картографирование и дистанционное изучение поверхности спутника Земли. Посадочная станция "Луна-27" должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить его. В 2027 году к Луне намечается запустить посадочную станцию "Луна-28" для возвращения на Землю криогенных проб грунта с южного полюса естественного спутника Земли, а в 2028 году - посадочную станцию "Луна-29" с луноходом.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап.

Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

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