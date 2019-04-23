В семи китайских городах запустили пилотную сеть связи 5G

23 апреля 2019 07:15 (UTC+04:00)

Председатель корпорации China Unicom Ван Сяочу объявил, что компания запустила испытательную сеть связи 5G в семи городах страны, следует из сообщения компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление Ван Сяочу сделал на конференции по развитию инноваций 5G в Шанхае, говорится в опубликованном сообщении на официальной странице компании в социальной сети Weibo.

Сообщается, что испытательная сеть 5G "7+33+n" будет покрывать городские районы и окрестности Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Нанкина, Ханчжоу и новую экономическую зону недалеко от Пекина Сюнъань, в 33 городах – "горячие точки", в "n" количестве городов – созданы заказные спецсети 5G .

В декабре прошлого года министерство информатизации и промышленности Китая выдало лицензии трем основным сотовым операторам страны China Telecom, China Unicom и China Mobile на использование тестовых частот для сети 5G.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

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