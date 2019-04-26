Си Цзиньпин пообещал не девальвировать курс юаня

Китай не собирается обесценивать курс юаня ради решения внутренних проблем экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Китай не будет заниматься девальвацией юаня для того, чтобы решить свои проблемы. Мы будем постоянно улучшать механизм формирования курса юаня, чтобы рынок играл решающую роль в распределении ресурсов, будем сохранять курс юаня на сбалансированном стабильном уровне", - сказал Си Цзиньпин.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% - с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года.

После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.

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