Посол КНР: Британия должна принимать независимые решения при создании сети 5G

28 апреля 2019 03:41 (UTC+04:00)

Великобритания должна противостоять внешнему давлению и принимать независимые решения относительно участия корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в комментарии посла КНР в Лондоне Лю Сяомина, который в воскресенье опубликовала газета The Sunday Telegraph.

Китайский дипломат отметил, что "мир внимательно следит за тем, в каком направлении будет двигаться Великобритания после Brexit", призвав Лондон "принимать решения независимо, отталкиваясь от своих национальных интересов и в соответствии со своими потребностями в долгосрочной перспективе развития". "Соединенное Королевство несет ответственность за сохранение свободной торговли и противодействие протекционизму", - подчеркнул он.

"Последнее, что нужно миру, - это введение каких-либо дискриминационных мер в отношении компаний, участвующих в развитии сети 5G", - указал глава диппредставительства КНР.

Газета The Daily Telegraph 24 апреля информировала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании британской связи пятого поколения, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. По информации издания, Совет национальной безопасности Великобритании, который заседал под руководством британского премьера, согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе.

Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.

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