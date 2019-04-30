Китай успешно запустил два научных спутника "Тяньхуэй-2"

Китай во вторник успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника "Тяньхуэй-2". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети Wechat ("Вичат"), запуск был осуществлен в 06:52 по местному времени с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4В".

Выведенные на орбиту спутники главным образом будут использоваться для проведения геодезических исследований и картографических работ.

Данный запуск - 303-й по счету для ракет-носителей типа "Чанчжэн".

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.

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