Баффет заявил о готовности увеличить инвестиции в китайский рынок

7 мая 2019 16:13 (UTC+04:00)

4 мая председатель совета директоров и исполнительный директор американской компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет на собрании акционеров в Омахе штате Небраска сообщил, что китайский рынок очень большой, в будущем компания увеличит инвестиции в Китай, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Отвечая на вопросы акционеров, Баффет сказал: «Нам нравятся большие рынки». По его словам, Berkshire Hathaway уже вложила огромные инвестиции в Китай, однако их недостаточно. В последующие 15 лет компания намерена увеличить капиталовложения в китайский рынок.

Бизнес-партнер Баффета Чарли Мангер также заявил о готовности компании Berkshire Hathaway увеличить инвестиции в Китай.

Ранее в интервью СМИ Баффет отметил, что сложно поверить в изменения, которые произошли в Китае за прошлые несколько десятилетий. По его словам, эти перемены все еще продолжаются, китайская экономика будет продолжать расти.

На собрании акционеров Баффет и Мангер также ответили на вопросы, касающиеся инвестиций в Amazon, преемников компании и других тем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
125-я Гуанчжоуская ярмарка показала рост экспортных сделок между странами и районами вдоль "Пояса и пути"
Китай 16:41
Авиакомпания China Southern Airlines откроет прямой авиарейс Пекин-Лондон
Китай 16:28
Юнкер: торговые проблемы между США и Китаем ослабят инвестиционный климат во всем мире
В мире 16:01
Делегация Китая готовится отбыть на торговые переговоры в США -- МИД КНР
Китай 15:30
Китайские листинговые компании увеличили инвестиции в исследования и разработки в 2018 году
Китай 15:01
На 125-й Гуанчжоуской ярмарке зафиксирован рост экспортных сделок со странами и регионами вдоль "Пояса и пути"
Китай 14:30
Лента новостей
Юнкер считает своей ошибкой молчание и невмешательство перед референдумом по Brexit
В мире 16:52
В Самухе обнаружен нелегальный цех по переработке кур (ФОТО)
Экономика 16:48
Компания Samsung увеличила долю на рынке мобильных устройств Азербайджана
ИКТ 16:45
125-я Гуанчжоуская ярмарка показала рост экспортных сделок между странами и районами вдоль "Пояса и пути"
Китай 16:41
Обновляется система электроснабжения Бакинской пригородной железнодорожной линии (ФОТО)
Экономика 16:37
Армия Хафтара сбила в Ливии самолет лояльных камбину в Триполи сил
В мире 16:32
Авиакомпания China Southern Airlines откроет прямой авиарейс Пекин-Лондон
Китай 16:28
Азербайджан приступил к поставкам топлива в новый аэропорт Стамбула
Энергетика 16:23
Глава ИВ Шамахы: У большинства пострадавших от землетрясения домов истек срок эксплуатации
Общество 16:22