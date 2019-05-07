Баффет заявил о готовности увеличить инвестиции в китайский рынок

4 мая председатель совета директоров и исполнительный директор американской компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет на собрании акционеров в Омахе штате Небраска сообщил, что китайский рынок очень большой, в будущем компания увеличит инвестиции в Китай, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Отвечая на вопросы акционеров, Баффет сказал: «Нам нравятся большие рынки». По его словам, Berkshire Hathaway уже вложила огромные инвестиции в Китай, однако их недостаточно. В последующие 15 лет компания намерена увеличить капиталовложения в китайский рынок.

Бизнес-партнер Баффета Чарли Мангер также заявил о готовности компании Berkshire Hathaway увеличить инвестиции в Китай.

Ранее в интервью СМИ Баффет отметил, что сложно поверить в изменения, которые произошли в Китае за прошлые несколько десятилетий. По его словам, эти перемены все еще продолжаются, китайская экономика будет продолжать расти.

На собрании акционеров Баффет и Мангер также ответили на вопросы, касающиеся инвестиций в Amazon, преемников компании и других тем.

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