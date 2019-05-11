В Китае назвали торговые переговоры с США конструктивными

11 мая 2019 02:20 (UTC+04:00)

Китай и США провели искренние и конструктивные торговые переговоры, заявил в интервью Центральному телевидению Китая вице-премьер КНР Лю Хэ, возглавлявший делегацию Китая на торговых переговорах с США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Стороны провели откровенные, конструктивные переговоры. Обе стороны считают, что нужно поддерживать эту хорошую тенденцию. Стороны договорились в дальнейшем встретиться в Пекине и продолжить консультации", - сказал Лю Хэ.

Очередной 11-й раунд китайско-американских торговых переговоров проходил 9-10 мая в Вашингтоне.

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