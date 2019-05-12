Страшное ДТП в Китае, более десяти погибших

12 мая 2019 23:38 (UTC+04:00)

Двенадцать человек погибли, 11 получили ранения при опрокидывании сельскохозяйственного грузовика в китайской провинции Чжэцзян, сообщает пресс-служба города Вэньлин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, машина перевернулась в городе Вэньлин в воскресенье.

"В результате происшествия погибли 12 человек (среди них восемь погибли на месте, еще четверо скончались в больнице), 11 получили ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы города в соцсети Weibo.

Причина инцидента устанавливается.

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