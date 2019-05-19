В Китае из затопленной шахты спасли двух горняков

19 мая 2019 06:28 (UTC+04:00)

Два горняка были спасены спустя 48 часов после затопления шахты на северо-востоке Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

В пятницу 19 горняков оказались заблокированными под землей в результате затопления шахты в провинции Хэйлунцзян.

ЧП произошло на железном руднике в уезде Сюнькэ. В момент происшествия в шахте находились 43 горняка, 24 из них удалось подняться на поверхность.

Как сообщает агентство, в воскресенье спасатели смогли вытащить на поверхность еще двух горняков, они госпитализированы.

В настоящее время в затопленной шахте остаются еще шесть человек.

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