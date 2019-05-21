Китай пригрозил ответить США после внесения Huawei в черный список

21 мая 2019 18:53 (UTC+04:00)

Китай намерен ответить США на запрет сотрудничества американских компаний с Huawei, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости .

"Это неправильное поведение, на которое последует необходимый ответ. Законные права и интересы китайских компаний ограничиваются, потому правительство Китая не будет сидеть сложа руки", — цитирует Bloomberg посла Китая в Евросоюзе Чжан Мина.

Он также назвал решение Белого дома по Huawei политически мотивированным и заявил, что американское правительство пытается помешать компании, используя административные меры.
Китайский дипломат не уточнил, как именно в Пекине намерены ответить на действия Вашингтона.

На прошлой неделе стало известно, что США приняли решение внести компанию Huawei в черный список вместе с 70 подразделениями корпорации. В заявлении Министерства торговли отмечается, что причиной санкций в отношении Huawei стала "деятельность, противоречащая национальной безопасности США".

Накануне Google сообщил о приостановке сотрудничества с китайским телекоммуникационным гигантом из-за решения американского правительства. Теперь на устройствах китайской компании перестанет обновляться Android, а следующие поколения смартфонов Huawei не будут иметь доступа к сервисам Google.

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