Посол Китая заявил, что Пекин открыт для продолжения торговых переговоров с Вашингтоном

22 мая 2019 03:25 (UTC+04:00)

Китай оставляет открытой дверь для продолжения торговых переговоров с США. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox News китайский посол в США Цуй Тянькай, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего, нам надо помнить, что хорошая торговая сделка послужит интересам обеих стран. Во-вторых, хорошая сделка заключается на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды сторон. В-третьих, Китай остается готовым продолжать переговоры с нашими коллегами с целью довести их до логического завершения", - отметил дипломат.

"Наши двери по-прежнему открыты", - добавил посол.

Президент Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что США и Китай фактически заключили торговую сделку, но китайские власти нарушили ее условия.

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