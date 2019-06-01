Пекин расследует возможное нарушение FedEx интересов китайских клиентов

Власти Китая намерены провести расследование в отношении американской почтовой компании FedEx по факту возможного нарушения последней прав и интересов китайских потребителей. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последние время компания FedEx осуществляла доставку в Китае не по адресу, что нанесло серьезный ущерб правам и интересам пользователей и нарушило правила работы отрасли экспресс-доставки КНР, - говорится в сообщении "Синьхуа". - Соответствующее государственное ведомство Китая приняло решение о проведении расследования [в отношении FedEx]".

Подробности обстоятельств и процедуры проведения расследования пока не приводятся.

Ранее китайская компания Huawei которая подпала под санкции властей США, обвинила FedEx в необоснованном перенаправлении в США двух посылок, которые должны были быть доставлены из Японии в офисы компании в Гуанчжоу и Шанхае. Речь идет о важных коммерческих документах. Ссылаясь на записи отслеживания грузов, она также утверждает, что американская курьерская служба пыталась поменять маршруты доставки еще двух отправлений из Вьетнама в представительства Huawei в Гонконге и Сингапуре - их снова хотели переадресовать в США.

В среду FedEx извинилась за случаи перенаправления в США азиатских посылок китайской компании. Как говорится в сообщении американской логистической корпорации, размещенном на китайском сайте микроблогов Sina Weibo, FedEx "приносит извинения за проблемы транспортировки небольшого количества посылок Huawei". В заявлении также сказано, что случившееся никак не связано с влиянием "внешних сил", а сами заказы уже возвращаются владельцу.

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