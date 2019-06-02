В Китае не намерены идти на компромисс по принципиальным вопросам торговых споров с США

2 июня 2019 08:00 (UTC+04:00)

Правительство Китая намерено урегулировать торговые споры с США, однако не пойдет на компромисс по принципиальным вопросам. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге о позиции Китая в переговорах с США по торгово-экономическим вопросам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай намерен работать совместно с США для выработки путей урегулирования разногласий и трений в торговой сфере и достижения взаимовыгодного соглашения", - указывается в документе.

"В то же время сотрудничество должно основываться на принципах. В консультациях есть ключевые вопросы. И Китай не пойдет на компромисс по важнейшим принципиальным вопросам. КНР не хочет торговой войны, но не боится ее и при необходимости будет вести борьбу в таком противостоянии", - говорится в Белой книге.

Власти Китая 1 июня ввели импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Этот шаг стал ответом на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%.

Ранее Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний раунд таких консультаций проходил в мае в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

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