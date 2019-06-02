В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором

2 июня 2019 08:50 (UTC+04:00)

Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"От борьбы между США и КНР пострадают обе стороны, сотрудничество - единственно правильный выбор. Китайская сторона готова посредством сотрудничества решить существующие торговые противоречия и разногласия, содействовать достижению взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в документе.

Китайская сторона также отметила, что введенные США повышенные пошлины в отношении китайских товаров не помогут решить проблему, Китай был вынужден принять ответные для защиты своих законных интересов.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае не намерены идти на компромисс по принципиальным вопросам торговых споров с США
Китай 08:00
Трамп хочет встретиться с Корбином, прежде чем делиться секретными данными
США 07:21
Huawei не имеет связей с ВС Китая - министр обороны
Китай 07:03
Министр обороны Японии намерен посетить Китай впервые за 10 лет
Другие страны 06:35
В Китае выразили протест против действий США в Южно-Китайском море
Китай 06:25
Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit
США 03:18
Лента новостей
Пересылочный центр в аэропорту Окленда эвакуировали из-за подозрительного пакета
Другие страны 08:33
Восемь полицейских погибли на востоке Афганистана при подрыве автомобиля
Другие страны 08:10
В Китае не намерены идти на компромисс по принципиальным вопросам торговых споров с США
Китай 08:00
SOCAR и BP рассказали о деталях подписанного в Узбекистане соглашения по геологоразведке на Арале
Энергетика 07:30
Трамп хочет встретиться с Корбином, прежде чем делиться секретными данными
США 07:21
Huawei не имеет связей с ВС Китая - министр обороны
Китай 07:03
Три солдата убиты при ракетном обстреле в Сирии
Арабские страны 07:00
Министр обороны Японии намерен посетить Китай впервые за 10 лет
Другие страны 06:35
В Китае выразили протест против действий США в Южно-Китайском море
Китай 06:25