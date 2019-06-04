Редкие виды китов и дельфинов обнаружили в районе острова Хайнань

4 июня 2019 09:45 (UTC+04:00)

Китайские ученые обнаружили в акватории южной провинции Хайнань представителей нескольких редких видов китов и дельфинов. Как сообщило агентство "Синьхуа", открытие было сделано в ходе состоявшейся в мае 14-дневной научной экспедиции в Южно-Китайском море, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Исследованная учеными акватория у побережья острова Хайнань составила 40 км в длину и 200 км в ширину. Участникам экспедиции, в частности, удалось наблюдать в естественных условиях несколько самок кашалота с детенышем, кита клюворыла, а также редких полосатых дельфинов. Неожиданная встреча с этими млекопитающими, считают китайские ученые, может свидетельствовать о том, что данный район является средой их обитания.

В общей сложности, по словам ученого из Института глубоководной науки и техники Ли Сунхая, в ходе экспедиции были обнаружены 27 групп китов. Идентифицированы были семь видов китов и дельфинов, еще два вида ученые пока не смогли распознать. По мнению Ли Сунхая, экспедиция показала наличие большого разнообразия китов в Южно-Китайском море, что имеет важное значение для их изучения и защиты.

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