Китай впервые осуществил космический пуск с морской платформы

Китай впервые в истории страны осуществил успешный космический пуск с морской платформы, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11) с семью космическими аппаратами был осуществлен со стартовой платформы, расположенной в Желтом море. Старт ракеты был дан в 12.06 по местному времени.

Ранее утром национальное космическое управление Китая сообщило, что обломки ракеты должны упасть в международные воды в северной части Тихого океана.

Ведомство отметило, что "Чанчжэн-11" - твердотопливная ракета, в которой нет опасных веществ, и упавшие обломки не могут подвергнуть опасности близлежащие морские районы.

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