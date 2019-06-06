Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G

Китай приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в КНР, заявил в четверг министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг Мяо Вэй вручил лицензии на коммерческое использование сети 5G представителям четырех китайских компаний - China Telecom, China Unicom, China Mobile, а также Медиакорпорации Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио.

"После выдачи лицензий на коммерческое использование сети 5G, мы, как и раньше, приветствуем активное участие предприятий с иностранным капиталом в освоении рынка 5G в Китае, в развитии (технологий – ред.) 5G в КНР, мы также готовы разделить с ними плоды этого развития", - заявил министр.

5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

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