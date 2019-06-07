Стала известна дата начала слушания по делу финдиректора Huawei

7 июня 2019 02:50 (UTC+04:00)

Слушания по делу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, начнутся 20 января 2020 года, сообщает телеканал CTV News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия согласился со сроками начала слушаний, предложенных адвокатами Мэн Ваньчжоу.

Предполагается, что процесс завершится до октября 2020 года.

Финдиректор Huawei была арестована в Канаде в декабре 2018 года и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
США 03:31
В США пять сотрудников завода ExxonMobil пострадали в результате торнадо
США 01:22
Трамп выделил около $19 млрд пострадавшим от стихийных бедствий американцам
США 6 июня 23:54
Глава МИД Мексики сообщил о продвижении на переговорах с США по вопросу пошлин
Другие страны 6 июня 23:15
Власти США лишили лицензий на экспорт вооружений более 20 физических и юридических лиц
США 6 июня 22:40
Глава Мексики призвал американцев к "акту единства"
Другие страны 6 июня 21:31
Лента новостей
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
США 03:31
СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
Другие страны 03:13
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за два взрыва на востоке Ливии
Арабские страны 02:37
Нидерланды вышли в финал Лиги наций по футболу
Спорт 02:00
Мэй покинет пост лидера Консервативной партии
Европа 01:47
В США пять сотрудников завода ExxonMobil пострадали в результате торнадо
США 01:22
В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек (Обновлено)
Арабские страны 01:20
Евросоюз поддержал призыв не вмешиваться извне в ситуацию в Судане
Европа 01:08
В одной из турецких провинций произошел пожар
Турция 00:57