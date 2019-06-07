Стала известна дата начала слушания по делу финдиректора Huawei

Слушания по делу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, начнутся 20 января 2020 года, сообщает телеканал CTV News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия согласился со сроками начала слушаний, предложенных адвокатами Мэн Ваньчжоу.

Предполагается, что процесс завершится до октября 2020 года.

Финдиректор Huawei была арестована в Канаде в декабре 2018 года и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.

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