Си Цзиньпин обсудит на саммите ШОС торговую войну с США и борьбу с терроризмом

10 июня 2019 07:15 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен обсудить в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке торговые трения с США, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом. Об этом в понедельник на спецбрифинге заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На каждом саммите обсуждается институциональное развитие ШОС. Это будет включать в себя сотрудничество в сфере экономики, безопасности, в частности взаимодействие в борьбе с терроризмом. Безопасность и развитие являются двумя приоритетными вопросами для ШОС", - указал он. "Создание ШОС не было направлено против третьих стран, однако саммит такого уровня определенно уделит внимание наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня", - добавил замминистра.

По его словам, по итогам саммита лидеры стран-участниц подпишут декларацию и совместное коммюнике, а также несколько соглашений о сотрудничестве. "Во время саммита председатель Си Цзиньпин также проведет двусторонние встречи с лидерами соответствующих стран", - добавил он.

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