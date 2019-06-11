Китайский авианосец прошел между японскими островами

11 июня 2019 11:20 (UTC+04:00)

Первый авианосец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) "Ляонин" прошел во вторник между южными японскими островами Окинава (главный в одноименной префектуре - прим. ТАСС) и Миякодзима, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Никаких заходов в территориальные воды Японии при этом не зафиксировано. Корабль прошел из Восточно-Китайского моря по направлению в Тихий океан. Министерство обороны Японии уже анализирует информацию о действиях китайского авианосца.

Последний раз проход авианосца ВМС НОАК в этом районе отследили в декабре 2016 года.

На данный момент КНР располагает двумя авианосцами. Первый, "Ляонин", был построен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины. Второй китайские судостроители соорудили по этому же проекту, но строили исключительно силами национальной промышленности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США направили в Южно-Китайское море корабли береговой охраны
Другие страны 09:43
Лидеры Китая и США могут провести рабочий ужин на саммите G20 в Осаке
Другие страны 09:25
Жертвами наводнений в китайской провинции Гуандун стали семь человек
Китай 09:16
Узбекистан расширяет сотрудничество с иностранными партнерами
Бизнес 10 июня 14:41
В Китае действия США против Huawei назвали позорными
Другие страны 10 июня 14:00
В Китае пять человек стали жертвами проливных дождей
Китай 10 июня 12:34
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на газификацию образовательных учреждений
Политика 12:59
Польские музейщики нашли подземный ход, который может вести к Янтарной комнате
Другие страны 12:51
В Азербайджане увлечение учащихся чтением - один из основных приоритетов минобразования
Общество 12:50
Тяжелое ДТП в Габале, есть погибший
Общество 12:47
Минобороны Казахстана закупает медикаменты
Тендеры 12:46
Pasha Bank в списке «Самых инновационных банков в сфере МСБ в странах СНГ и Кавказа»
Экономика 12:44
В Азербайджане реализуют проект в поддержку развития женского предпринимательства
Бизнес 12:40
Дни джаза в Баку открыл удивительный француз Трюффаз - танцы зрителей (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 12:28
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов
Другие страны 12:23