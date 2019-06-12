Хайкоу признан образцовым городом КНР по очистке загрязненных вод

Административный центр провинции Хайнань город Хайкоу признан образцовым населенным пунктом Китая по очистке загрязненной воды. Как сообщила газета "Хайнань жибао", такой статус ему был присвоен после проведения второй общенациональной межведомственный инспекции с участием центральных госучреждений страны, курирующих вопросы здравоохранения, экологии и бюджетного финансирования, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Одновременно с получением Хайкоу нового статуса центральные власти решили предоставить городу поощрительную премию в размере 400 млн юаней ($58 млн). Предполагается, что это станет стимулом к сохранению и развитию существующей "долгосрочной модели качественной и высокоэффективной очистки сточных вод".

"Это означает, что государство дало положительную оценку работе, которую проделал город при утилизации сточных вод, - подчеркнул представитель местного управления по вопросам водоснабжения. - Хайкоу воспользуется новой благоприятной возможностью для того, чтобы усилить контроль за экологией водных ресурсов и активизировать работу по их охране".

По оценке местных специалистов, комплексные меры административного центра Хайкоу целесообразно внедрять в соседних южных регионах, где имеется разветвленная система рек и, как и на острове, часто выпадают обильные осадки, а также существует высокий уровень грунтовых вод, требующих повышенного внимания экологов.

Как пояснили правительственные эксперты, администрация Хайкоу сумела создать хорошо отлаженную систему, которая "консолидировала усилия властей, предприятий и общественности". "Хайнань жибао" отмечает, что этот опыт может быть заимствован не только соседними регионами КНР, но и ляжет в основу проектов по очистке водных ресурсов, которые Китай готов реализовывать в международных масштабах.

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