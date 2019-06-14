В Белом доме заявили, что основное бремя торговой войны ляжет скорее на Китай, чем на США

14 июня 2019 00:19 (UTC+04:00)

Основная экономическая нагрузка торговой войны ляжет скорее на Китай, чем на США. Об этом заявил в четверг глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, выступая на форуме, организованном в Вашингтоне Институтом мировой экономики Петерсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если бы китайцы предоставили бы нам [США] равное поле игры и не нарушали бы правила [ВТО], у нас бы все было замечательно", - считает глава Национального экономического совета Белого дома, говоря о состоянии американской экономики. "Какое бы решение он [президент США Дональд Трамп] не примет [по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 28-29 июня в японской Осаке], воздействие на американский потребительский рынок будет очень незначительным. И экономическое бремя в целом навредит Китаю в большей степени, чем нам", - пояснил Кудлоу.

Он напомнил о том, что, с точки зрения Трампа, нынешнее состояние двустороннего товарооборота с Китаем "наносит вред США". "С этой точки зрения, меры по защите американской экономики, фермеров, владельцев ранчо, работников автомобилестроительных и промышленных предприятий полностью оправданы", - сказал Кудлоу, заметив, что с такой позицией желающие могут не соглашаться сколько угодно.

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