Власти Гонконга отложат принятие законопроекта об экстрадиции

Администрация Гонконга приняла решение отложить дальнейшее продвижение законопроекта об экстрадиции, вызвавшего в городе массовые протесты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу радиостанция RTHK.

Ожидается, что позже в течение дня последует официальный комментарий на этот счет.

В среду рассмотрение проекта закона во втором чтении было отложено после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета Гонконга. Произошли столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, пытавшихся пойти на штурм. Свыше 80 человек получили ранения, 11 зачинщиков беспорядков задержаны.

9 июня в Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста, она собрала, по некоторым оценкам, до 1 млн человек. 16 июня оппозиция созывает новую многотысячную демонстрацию.

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