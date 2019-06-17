В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет

Совместная американо-китайская исследовательская группа объявила в воскресенье, что ей удалось обнаружить в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам группы, следы, найденные в живописной местности на горе в городе Синьи, могут помочь в изучении вопроса распространения и эволюции групп динозавров Китая, относящихся к нижнему отделу мелового периода.

"Следы динозавров были ошибочно приняты за следы Ли Цуньсяо (858-894), известного генерала позднего периода династии Тан (618-907), и тигра, с которым он сражался", - заявил один из исследователей Син Лида (Xing Lida).

Он добавил, что "три пальца двух следов зауроподов были потеряны за эти годы", и поэтому их вид показался ученым схожим с человеческой ступней. Сейчас исследователи работают вместе с местными властями, чтобы защитить редкую находку.

Исследование провели китайские и американские палеонтологи. Результаты их изысканий были опубликованы в научном журнале Geological Bulletin of China.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.