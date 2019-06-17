В китайской провинции Сычуань произошло второе за час сильное землетрясение

Второе за час сильное землетрясение произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, на этот раз магнитуда составила 5,1, сообщает китайский сейсмический центр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Подземные толчки были зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 23.36 по местному времени.
Очаг землетрясения располагался на глубине 16 километров.
Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени.
Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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