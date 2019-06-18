Число жертв землетрясения в Китае возросло до 12

18 июня 2019 09:19 (UTC+04:00)

Жертвами землетрясения на юго-западе Китая в провинции Сычуань стали 12 человек, 134 человека получили различные травмы, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее сообщалось о 11 погибших и 122 пострадавших. Землетрясение с эпицентром в уезде Чаннин города Ибин магнитудой 6 было зафиксировано в понедельник в 20:55. Очаг залегал на глубине около 16 км.

Позже в этом районе произошло еще несколько повторных подземных толчков с различной магнитудой. Провинциальная сейсмологическая служба прогнозирует, что в данном районе больше не ожидается сильных колебаний почвы.

В настоящее время в районах бедствия работают спасательные службы и около 116 пожарных расчетов, которые оценивают масштабы разрушений и принимают необходимые меры по ликвидации последствий землетрясения. К жертвам среди местного населения в большинстве случаях привело повреждение строений. Спасатели продолжают поиск тех, кто еще может находиться под завалами.

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