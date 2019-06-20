Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Пхеньян

20 июня 2019 07:01 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг утром прибыл в аэропорт Пхеньяна и начал государственный визит в КНДР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало, что китайский лидер спецрейсом покинул Пекин и направился в Пхеньян. По его данным, главу государства сопровождает большая правительственная делегация, в составе которой - глава канцелярии Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел КНР Ван И, глава Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн.

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