МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Японию

23 июня 2019 06:45 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин 27-29 июня посетит японскую Осаку для участия в саммите G20, сообщил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ председатель КНР Си Цзиньпин 27-29 июня посетит японскую Осаку для участия в саммите "большой двадцатки", - говорится в распространенном заявлении дипломата.

МИД КНР пока не раскрывает деятелей о двусторонних встречах китайского лидера на полях G20, тем не менее, уже согласована его встреча с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны надеются обсудить торговое соглашение.

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