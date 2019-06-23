Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 19 человек

Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до 19 человек. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 08:08 по местному времени (03:08 мск), 11 человек находились в медицинских учреждениях. Еще восемь получили незначительные травмы и были выписаны из больницы.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Подземные толчки магнитудой 5,4 произошли в субботу вечером в 22:29 по местному времени (17:29 мск) в районе города Ибинь провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В воскресенье в 08:28 по местному времени (03:28 мск) там были зафиксированы повторные толчки магнитудой 4,6. Очаг залегал на глубине 14 км.

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