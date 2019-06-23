Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке

23 июня 2019 08:16 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин с 27 по 29 июня 2019 года посетит Осаку для участия в саммите G20. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лу Кана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в сообщении, по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ председатель КНР Си Цзиньпин посетит Осаку с 27 по 29 июня для участия в 14-м саммите G20.

Япония впервые председательствует в "двадцатке". Саммит лидеров G20 состоится 28 и 29 июня в Осаке. Как ожидается, его, в частности, посетят президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 19 человек
Китай 07:49
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Японию
Китай 06:45
В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов
Китай 06:26
В Китае число жертв землетрясения возросло до 16 человек (Обновлено)
Китай 00:04
Китай завершил строительство и передал заказчику первый в мире "умный" супертанкер
Китай 22 июня 22:02
В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,4
Китай 22 июня 19:46
Лента новостей
В Аргентине определились кандидаты на пост президента
Другие страны 08:34
Азербайджан налаживает экспортные связи в Восточной Европе
Бизнес 08:30
Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 19 человек
Китай 07:49
В Нью-Йорке задержали 70 человек, недовольных освещением климатических изменений
США 07:19
Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств Renault
В мире 06:56
МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Японию
Китай 06:45
В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов
Китай 06:26
Министр финансов возглавит делегацию США на форуме в Бахрейне по Палестине
США 06:11
Оппозиция в Судане одобрила план Эфиопии по выходу из политического кризиса
Другие страны 05:46