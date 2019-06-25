МИД КНР: встреча Си Цзиньпина и Трампа на полях G20 углубит взаимодоверие сторон

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита Группы двадцати (G20) в Японии позволит углубить взаимное доверие двух стран. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Это будет важная встреча. Главы государств обменяются мнениями о важнейших вопросах двухсторонних отношений. Конечно, мы надеемся, что встреча позволит усилить взаимное доверие сторон и урегулировать противоречия", - указал он.

"Китай намерен работать совместно с США для развития двусторонних отношений", - добавил дипломат. "Надеемся, что США будут также предпринимать шаги для достижения этой цели, которая отвечает не только интересам народов двух стран, но и ожиданиям международного сообщества", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitterнаписал, что планирует провести "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

Китай и Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний, 11-й раунд таких консультаций проходил в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. В итоге 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10 до 25%. Затем в начале июня правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении к более 5 тыс. товарных позиций из США на $60 млрд.

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