Взрыв в производственном цеху в Китае, есть погибшие и пострадавшие

27 июня 2019 07:45 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть человек погибли, еще пять пострадали в результате взрыва в производственном цеху компании Xumei Biotech в провинции Хэнань в Центральном Китае. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, взрыв произошел в среду вечером около 19:50 по местному времени (14:50 мск) в уезде Вэйши. Пять человек погибли на месте, еще один скончался в больнице от полученных травм. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По информации агентства, место аварии находится под контролем. Причина инцидента устанавливается.

Xumei Biotech была зарегистрирована в 2008 году. Сфера деятельности компании включает производство пищевых ароматизаторов и приправ.

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