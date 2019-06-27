В Шанхае вводятся штрафы за несоблюдение правил сортировки мусора

27 июня 2019 12:52 (UTC+04:00)

Положение об обязательной сортировке мусора в Шанхае вступит в силу с 1 июля, на законодательном уровне эта норма станет первой в Китае, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Как пишет в четверг газета Shanghai Daily, любой, кто будет уличен в намеренном смешивании бытовых отходов перед их сдачей в пункты сбора, рискует получить штраф на сумму от 50 до 200 юаней ($7,3 - $29,4). Для юридических лиц установлены более серьезные штрафы, сумма которых может доходить до 50 тыс. юаней ($7,3 тыс.).

Требования к иностранным и китайским туристам, а также проживающим в Шанхае гражданам других стран будут такими же, как и к местным жителям. Сумма штрафа будет зависеть от многих факторов, включая число нарушений.

Раздельный сбор бытовых отходов начался в жилых районах Шанхая лишь в июне 2019 года. Ранее во всех дворах установили баки для сухих и влажных бытовых отходов, а также для перерабатываемого и опасного мусора.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эксперт: Соглашение ОПЕК+ может быть продлено
Энергетика 13:07
СМИ: Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне
Китай 08:48
Главы МИД Китая и Японии обсудили участие Си Цзиньпина в саммите G20
Китай 08:25
Взрыв в производственном цеху в Китае, есть погибшие и пострадавшие
Китай 07:45
Россия предложила Китаю купить новую партию истребителей Су-35
Россия 03:49
Минфин США: торговое соглашение между США и Китаем готово на 90%
Другие страны 26 июня 14:37
Лента новостей
Азербайджан присоединился к Уставу Международного военно-медицинского комитета
Политика 13:42
Азербайджанские женщины-борцы начали выступления на Евроиграх в Минске с уверенных побед
Общество 13:38
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13:34
Вечерний Баку. Из сумасшедшего ритма жизни в душевный покой (ФОТО)
Культура 13:30
Парламент Азербайджана утвердил поправку в закон в связи с повышением трудовой пенсии
Общество 13:26
Польские музейщики открыли люк, за которым может быть Янтарная комната
Европа 13:26
В Тбилиси планируют возобновление акции на проспекте Руставели
Грузия 13:18
В Казахстане вырастет добыча соли (Эксклюзив)
Бизнес 13:12
Я никогда не позволял, чтобы меня выбирали женщины, выбирать буду я – народный артист Сафа Мирзагасанов (ФОТО)
Интервью 13:11