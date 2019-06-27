Китай готов развивать военные отношения с КНДР

Китай готов развивать дружественные отношения с вооруженными силами КНДР, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы готовы использовать установление 70-летия двусторонних отношений, чтобы реализовать консенсус, достигнутый партиями и руководителями двух стран, развивать дружественные отношения между армиями двух стран, делать позитивный вклад для развития китайско-северокорейских отношений, защиты регионального мира и стабильности", - сказал Жэнь Гоцян на брифинге.

Он добавил, что межармейские связи – важная составляющая часть китайско-северокорейских отношений, они внесли позитивный вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений.

Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань 20-21 июня находился в КНДР с государственным визитом, который был приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений стран и стал первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в КНДР. Си Цзиньпин уже посещал Северную Корею в 2008 году, но тогда он находился на посту вице-премьера, при этом последний визит китайского лидера в КНДР состоялся в 2005 году, его совершил Ху Цзиньтао.

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