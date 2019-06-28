Советник Трампа опроверг утверждения о договоренностях США и КНР относительно Huawei

28 июня 2019 02:12 (UTC+04:00)

Вашингтон и Пекин не достигли каких-либо предварительных договоренностей, касающихся китайской компании Huawei, перед предстоящей в Осаке встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать утверждения СМИ о том, что Пекин согласился на встречу и возобновление консультаций по торговым вопросам при условии, что Вашингтон снимет ограничения для американских компаний на сотрудничество с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. "Нет, никаких предварительных условий нет", - сказал Кадлоу. Он подчеркнул, что не знает, "откуда взялась эта публикация".

"Никаких предварительных условий не обсуждали, - подчеркнул он. - Президент Трамп ждет встречи. Мы считаем вполне возможным, что Китай вернется к переговорам, если встреча пройдет хорошо". Как ожидается, Трамп и Си Цзиньпин встретятся в субботу.

Huawei внесли в черный список Минторга США под предлогом того, что она "вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам". Ее обвиняют, в частности, в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. После внесения Huawei в данный черный список компания Google объявила о прекращении сотрудничества с ней.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах
Россия 03:24
SpaceX осуществила эмиссию акций на $314 млн
В мире 01:13
Сенат Конгресса США запретил передачу F-35 Турции в случае покупки С-400
США 00:27
Власти Ирана назвали условие для начала переговоров с США
Иран 27 июня 22:58
В США семь человек пострадали в результате стрельбы
США 27 июня 21:26
В Китае врачи спасли девочку, сердце которой не билось шесть дней
Китай 27 июня 17:40
Лента новостей
Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах
Россия 03:24
В Турции произошел взрыв на складе химикатов
Турция 03:01
Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
В мире 02:39
Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде
Арабские страны 01:59
Cудно с мигрантами попыталось прорваться в итальянский порт
Европа 01:34
SpaceX осуществила эмиссию акций на $314 млн
В мире 01:13
Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу
Турция 01:00
Сенат Конгресса США запретил передачу F-35 Турции в случае покупки С-400
США 00:27
Шествие с требованием отставки главы МВД Грузии завершилось у резиденции лидера правящей партии
Грузия 00:07