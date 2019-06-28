Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять односторонним санкциям

28 июня 2019 08:10 (UTC+04:00)

Страны БРИКС в нынешних условиях стремительно меняющегося мира должны противостоять односторонним санкциям и экстерриториальной юрисдикции, которые практикуют некоторые страны, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи лидеров стран БРИКС на "полях" саммита G20 в Осаке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Необходимо совершенствовать глобальное управление, в настоящий момент мультилатерализм и система справедливого глобального управления испытывают серьезный удар, и это беспокоит все страны. Страны БРИКС должны непреклонно поддерживать мультилатерализм, защищать систему международных отношений, основанную на международном праве и руководящей роли ООН", - заявил китайский лидер.

По его словам, "странам БРИКС должны противостоять неправомерным односторонним санкциям и экстерриториальной юрисдикции".

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