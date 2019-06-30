На химическом заводе на востоке Китая произошел взрыв

30 июня 2019 20:51 (UTC+04:00)

Два человека погибли при взрыве на химическом заводе в городе Бэнбу, расположенном в провинции Аньхой на востоке Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа".

По его информации, взрыв произошел во время операции по спасению одного из рабочих, заблокированного в запасном резервуаре, который находился в ремонте. При попытке его освобождения из емкости, раздался взрыв.

В результате инцидента и рабочий, и пожарный, стремившийся добраться до него, погибли на месте, Еще девять человек получили ранения и ожоги. Все пострадавшие доставлены в госпиталь Бэнбу.

Власти провинции Аньхой начали расследование причин взрыва на химическом предприятии и выяснение обстоятельств гибели людей.

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