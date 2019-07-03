Власти Китая задержали 8,5 тыс. человек за поддельные продукты питания

3 июля 2019 08:02 (UTC+04:00)

Китайские правоохранительные органы с января по май произвели задержание примерно 8,5 тыс. человек, подозреваемых в производстве и поставке на рынок широкого спектра поддельной пищевой продукции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство "Синьхуа".

По его данным, за соответствующий период полиция ликвидировала в стране порядка 3,8 тыс. подпольных фабрик, складов и нелегальных пунктов по распространению товаров, не соответствующих государственным стандартам. В общей сложности было заведено 4,5 тыс. дел по факту нарушения норм продовольственной безопасности.

Как отмечается в комментарии Министерства общественной безопасности КНР, раскрываемость преступлений, связанных с выпуском и продажей поддельных продуктов питания, в последнее время повысилась благодаря своевременным структурным реформам, которые были проведены в области госконтроля. Прежде всего это объясняется эффективным "распределением сфер ответственности между целым рядом компетентных ведомств".

Согласно китайскому законодательству, за производство и продажу небезопасного продовольствия полагается до трех лет тюрьмы и штраф. Однако в случае совершения особо тяжких преступлений подобного рода наказание может быть ужесточено вплоть до смертной казни и конфискации имущества.

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