Тропический шторм "Мун" нарушил транспортное сообщение в провинции Хайнань

Четвертый по счету в этом сезоне тропический шторм, получивший название "Мун", нарушил транспортное сообщение в южной китайской провинции Хайнань, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в среду агентство "Синьхуа", десятки рейсов были отменены в аэропортах городов Хайкоу и Санья.

Сформировавшаяся в понедельник в северной части Южно-Китайского моря область тропической депрессии превратилась в тропический шторм, который в среду рано утром обрушился на побережье острова в районе города Ваньнин. "Мун" стал первым тропическим штормом, который достиг территории Китая в этом году.

Скорость ветра в центральной его части в настоящее время составляет порядка 18 м/с. Тропический шторм продолжает движение в северо-западном направлении со скоростью порядка 14 км/ч. Во второй половине дня он должен достичь Тонкинского залива, а затем продолжит движение в направлении Вьетнама.

Тропический шторм принес на остров проливные дожди и сильный ветер. В ряде районов провинции объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней. Тропический шторм вынудил местные власти еще накануне закрыть паромное сообщение с материковой частью страны через пролив Цюнчжоу, которое пока не восстановлено. В аэропортах Мэйлань (город Хайкоу) и Фэнхуан (город Санья) в общей сложности было отменено или задержано свыше 30 рейсов.

В понедельник местное метеорологическое управление объявило синий уровень опасности из-за тропического шторма. Всем рыболовецким судам было предписано вернуться в порты. Сообщений о пострадавших, погибших или разрушениях на острове пока не поступало.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений об опасности стихийных бедствий: наименее серьезный из них синий, далее в порядке возрастания угрозы следуют желтый, оранжевый и красный.

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