Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юго-западе Китая

Серия подземных толчков магнитудой 4,8 зафиксирована в среду в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Китайский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение произошло в 12:26 по местному времени (08:26 GMT+4), очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших в Ибине не поступало. В конце июня в этом же районе произошла серия мощных землетрясений, в результате которых погибли люди, сотни пострадали.

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