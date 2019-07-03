Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юго-западе Китая

3 июля 2019 08:56 (UTC+04:00)

Серия подземных толчков магнитудой 4,8 зафиксирована в среду в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Китайский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение произошло в 12:26 по местному времени (08:26 GMT+4), очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших в Ибине не поступало. В конце июня в этом же районе произошла серия мощных землетрясений, в результате которых погибли люди, сотни пострадали.

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